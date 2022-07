Inspecteurs lichtgewond nadat 16-jarige fietsendief zich verzet bij arrestatie

Een getuige zag hoe de 16-jarige in kwestie al een half uur probeerde om de fiets te stelen. Omstreeks 17 uur belde ze de politie. Maar intussen was de dief er in geslaagd om het slot te forceren en met de gestolen plooifiets te vertrekken. Verschillende patrouilles kamden de omgeving uit en de dief vluchtte uiteindelijk een leegstaande woning in waar hij werd opgepakt. De jongen verzette zich zo hevig dat bij de schermutseling twee inspecteurs van de politiezone Zennevallei lichtgewond raakten. De dader is afkomstig uit het Brusselse en zal voorgeleid worden bij de jeugdrechter.