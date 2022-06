Infrabel renoveert brug op Edingensesteenweg: verkeer richting Halle wordt omgeleid

Tussen 20 juni en 30 augustus werkt Infrabel aan de spoorbrug aan de Edingensesteenweg in Halle. De waterdichting van de brug is aan vernieuwing toe. “De spoorbrug aan de Edingensesteenweg in Halle dateert uit de jaren dertig”, laat de stad Halle weten. “Daarom is de waterdichting van de brug aan vernieuwing toe. Deze zomer voert Infrabel deze renovatiewerken uit. Om de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken, plannen we de werken in tijdens de zomervakantie.”