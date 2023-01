Infodagen over lessen Nederlands in Halle

Halle Halle maakt werk van digitale balie

Het stadsbestuur van Halle maakt dit jaar werk van een verbeterde digitale dienstverlening en wil een digitale balie openen. “Inwoners willen uit meerdere digitale kanalen kunnen kiezen om met onze stad in contact te komen”, klinkt het. “Sinds de coronacrisis hoort videobellen daar onlosmakelijk bij. Zo geeft onderzoek aan dat 57 procent van de Vlamingen het idee om een online-videogesprek te kunnen voeren met een lokale medewerker interessant vindt. De digitale balie blijkt een nuttig kanaal als toevoeging aan de bestaande kanalen, vooral voor de jongere generaties, maar niet als een vervanging. Ze waarderen vooral de besparing in verplaatsing en tijd, en ook de persoonlijke toets in deze vorm van contact.” De stad wil met de extra dienst vooral de jongere inwoners aanspreken.

11 januari