Inbrekers blijken arbeiders te zijn

Asse/Dilbeek/Leeuw/Ukkel Woning onstabiel en asfalt omhoog geduwd: hoe konden lekken ontstaan en zo’n ravage aanrichten?

Drie gigantische lekken in Ukkel, Asse en Dilbeek op een toevoerleiding van Farys veroorzaken problemen met de aanvoer van drinkwater in Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek en Lennik. Door één van de lekken is een woning in Ukkel zelfs zo onstabiel geraakt dat ze gestut moet worden. Hoe konden deze situaties zo simultaan ontstaan, hoe lang zal het herstel nog duren en hoeveel water stroomt er door zo’n toevoerleiding? Farys-woordvoerder Bruno Pessendorffer legt uit.

5 januari