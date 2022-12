Inbreker zwijgt over identiteit kompaan...en krijgt dan maar zelf 20 maanden cel

De man brak in de nacht van 20 op 21 mei in in een woning aan de Charles De Costerlaan in Halle. Toen het duo de woning doorzocht, werd de bewoonster gewekt door het licht van hun zaklamp. De vrouw belde daarop de politie, en die zag bij haar aankomst hoe twee mannen zich verborgen probeerden te houden in de tuin. De twee gingen er vandoor maar de politie kon nog één van de twee verdachten in de kraag vatten. Die bleek in het bezit van een schroevendraaier, een geldsom van 30 euro en een uurwerk, dat door het slachtoffer als het hare werd herkend. Nazicht leerde dat de twee zich via de achterdeur een toegang hadden verschaft tot de woning en die volledig hadden doorzocht. In totaal hadden ze zo’n 350 euro buitgemaakt.