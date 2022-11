Inbreker wordt veroordeeld...en pleegt 2 maanden later opnieuw een inbraak

Halle De Fazant viert vijftiende verjaardag met optredens en fuif

Iets zegt ons dat de Orval in café De Fazant in Halle het komend weekend met liters zal vloeien. Cafébazin Kristien Denayer viert dan de vijftiende verjaardag van haar kroeg op de Grote Markt. Ze blies het café toen nieuw leven in door resoluut terug te grijpen naar het verleden. Het cafeetje werd opnieuw rustiek ingericht met levensgrote afbeeldingen van legendarische uitbaters aan de muur. Sindsdien hebben opnieuw heel wat Hallenaren de weg terug gevonden naar de iconische zaak. Kristien viert de verjaardag op zaterdag 5 november met om 18 uur een optreden van de groep Zakdoek. Om 21 uur is het de beurt aan The Pick Hardo Bros en het feestje afsluiten gebeurd natuurlijk met een fuif. Dj Koen zorgt dan voor de muziek.

1 november