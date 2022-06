In Warandepark wordt het nu nog aangenamer wandelen dankzij 70 meter lang vlonderpad

HalleDit jaar staan de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL) van Pro Natura al 25 jaar in voor natuurwerken in 26 gemeenten in Vlaams-Brabant. Deze ploegen hebben de voorbije jaren dan ook al heel wat werken uitgevoerd in Halle, onder meer in het Warandepark in Essenbeek. Onlangs werd er zelfs een gloednieuw stukje aangelegd van het vlonderpad waardoor inwoners en toeristen nu een nog betere ervaring kunnen opdoen tijdens het wandelen.

​​Al 25 jaar doet Stad Halle beroep op 7 INL-arbeiders om het Warandepark in Halle te onderhouden door het uitvoeren van natuurwerken. Samen met Natuurpunt gaf de stad meer dan 25 jaar geleden de aanzet om van de voormalige akker in het centrum van Essenbeek geen sportterreinen, maar er wel een ecologisch natuurpark van te maken. Er werd eerst gezorgd voor de inrichting en daarna dan ook voor het beheer met de INL-ploegen. “Doorheen die jaren hebben onze INL-ploegen al heel wat realisaties doorgevoerd in het Warandepark”, zegt Nathalie Saelens, coördinator van de INL-ploegen van Pro Natura. “Zo zorgden ze destijds voor het omzetten van een maïsakker nabij het oude bronbos naar nieuw aangeplant bos, hakhoutbeheer in het oude bronbos, onderhoud van 2 poelen en extensief beheer van de graslanden zodat het bloemrijke hooilanden werden.”

Vlonderpad

Bovendien werd in het bos al een hoogstamboomgaard alsook een plukhaag met frambozen en aalbessen aangeplant en heel wat speelnatuur aangelegd. Pro Natura en stad Halle werken in het park nog samen met imkers die er een bijenhal geplaatst hebben. Voor de uitbouw van het Warandepark werd ook samengewerkt met Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. In het kader van het plan Boommarter kwam er een wandelpad doorheen het park. Door hun aanvraag van VSGB-subsidies kon het Warandepark met een aantal hectare uitgebreid worden tot zo’n 10 hectare in totaal.

Volledig scherm De ingang van het Warandepark langs de Nijvelsesteenweg in Halle. © Google Maps

Quote Heel wat werknemers daarvan waren langdurig werkzoe­kend, alterna­tief gestraften of vluchtelin­gen die nu zinvolle arbeid kunnen verrichten en mee helpen om de natuur te beheren en te versterken Bart Nevens, Gedeputeerde voor Leefmilieu

Onlangs werd een vlonderpad aangelegd in het oude bronbos van het park. Het pad, inclusief trapjes, is momenteel over een lengte van 70 meter heraangelegd. De komende jaren zal dat vlonderpad nog een extra uitbreiding krijgen en wordt de resterende 100 meter ook nog aangepakt. Een groot deel van die heraanleg werd gesubsidieerd door de provincie Vlaams-Brabant. Aan beide einden van het vlonderpad werd een paaltje met de naam en het logo van de provincie aangebracht.

Tewerkstelling

Uit de recentste cijfers blijkt dat INL sinds de opstart in 1997 al iets meer dan 1,5 miljoen uren natuurwerk heeft gepresteerd. Een mooie prestatie voor onze provincie, want die ploegen zetten zich al jaren in voor het beheer van kleine landschapselementen, landschap- en natuurontwikkeling alsook soortenbescherming. Op die manier geven ze de natuur in de gemeenten een stevige duw in de rug door het behoud en de verbetering van de biodiversiteit. “Die ploegen zorgen natuurlijk ook voor heel wat tewerkstelling”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor Leefmilieu. “Heel wat werknemers daarvan waren langdurig werkzoekend, alternatief gestraften of vluchtelingen die nu zinvolle arbeid kunnen verrichten en mee helpen om de natuur te beheren en te versterken.”