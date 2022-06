In deze 15 speelstraten kunnen kinderen in Halle deze zomer ravotten

In een speelstraat krijgen kinderen en jongeren de ruimte om te spelen over de volledige breedte van de straat. Vanaf 10 uur tot 21 uur hebben enkel fietsers en auto’s van bewoners, bezoekers, garagehouders en prioritaire voertuigen toegang tot de straat. Die voertuigen moeten zich stapvoets verplaatsen en voorrang verlenen aan de spelende kinderen. De Kruisstraat, Jan Boonlaan, Malheidewe, Felix Wouterserf, Dorpslaan, Platanenlaan, Kromstraat, Borreweg, Henri Devedeleerstraat, Vinkenlaan en Kleutersbaan zijn zowel in juli als augustus speelstraat. De Trompstraat en de Isidore Devilléstraat, zijn in juli speelstraat. De Dreef en de Kasteelstraat zijn in augustus speelstraat en de Kasteelstraat is een speelstraat van 1 juli tot en met 15 juli.