IN BEELD. Hyacinten in Hallerbos staan volop in bloei: “Flanken van de valleien kleuren elke dag meer paarsblauw”

De meeste wilde hyacinten in het Hallerbos staan intussen prachtig in bloei. Het prachtig paarse bloementapijt is dan ook zeker eens de moeite om te bezichtigen. Trek je wandelschoenen aan en ga erop uit in het bos. Met die gedachte heeft ook onze redactie een bezoekje gebracht aan het bos. Kan je er de komende dagen écht niet naartoe? Dan zal deze fotoreportage je ongetwijfeld toch een beetje kunnen opfleuren.