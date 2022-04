Immens populair hyacintenfestival in Hallerbos gaat volgende week van start: “Blijf op het pad en laat alstublieft de auto thuis”

HalleDeze maand kleurt het Hallerbos opnieuw donkerpaars, want dan zorgen de wilde hyacinten voor een prachtig spektakel. De organisatie van het Hyacintenfestival verwacht ook dit jaar opnieuw tienduizenden bezoekers die zullen afzakken vanuit het hele land. Afgelopen jaar bezweek het bos -ondanks de coronamaatregelen- nog onder alle bezoekers, terwijl Natuur en Bos een oproep deed om niet te komen. Maar dit jaar mogen alle remmen opnieuw los in Halle.

Halle, dé plek in Vlaanderen met de grootste oppervlakte aan wilde hyacinten. De paarse boshyacinten lokken elk jaar en al sinds 2013 een massa volk naar het Hallerbos. Het drie weken durende paarse schouwspel kreeg door het grote succes in 2017 zelfs een naam: het Hyacintenfestival. De stad Halle slaat sindsdien steeds de handen in elkaar met het Agentschap Natuur en Bos (ANB), het Vlaams gewest en tientallen vrijwilligers om tienduizenden toeristen te verwelkomen.

Na twee jaar strenge coronamaatregelen en geen officieel Hyacintenfestival, is het vanaf volgend weekend dan toch eindelijk zo ver. “De uitzonderlijke hoge temperaturen en zonnige dagen hebben de bloei van de wilde hyacinten op gang gebracht”, klinkt het bij Natuur en Bos.

Paasweekend

“Maar de koudere periode van de afgelopen dagen heeft de evolutie van de bloei dan weer afgeremd. De bosgedeelten met wilde hyacinten zien er voorlopig vooral groen uit door hun jonge priemvormige bladeren. Wie uitkijkt naar een paarsblauw bloementapijt, zal nog wat geduld moeten uitoefenen. Volgend weekend gaan we officieel van start, maar tijdens het paasweekend verwachten we pas dat alle wilde hyacinten op punt staan. Normaal zijn de laatste paarse bloemen verdwenen aan het begin van de maand mei.”

De paarse boshyacinten staan in bloei tijdens het Hyacintenfestival.

Ook dit jaar wil de organisatie van het Hyacintenfestival de bezoekers opnieuw zo goed mogelijk wegwijs maken. In het Hallerbos zal een 40-tal vrijwilligers paraat staan om de bosbezoekers te helpen met het vinden van de mooiste plekjes of om verdwaalde wandelaars op het juiste pad te zetten.

Quote We vragen zoals elk jaar aan alle mensen om te allen tijde op het pad te blijven en zeker niet op de bloemen te stappen.

“Bovendien worden er dit jaar dankzij de gunstige coronacijfers opnieuw bewegwijzering en sanitair voorzien”, laat burgemeester Marc Snoeck (Vooruit) weten. “We vragen zoals elk jaar aan alle mensen om te allen tijde op het pad te blijven en zeker niet op de bloemen te stappen. Via een flyer met wandelkaart moet je zeker steeds de weg terug vinden via het aangeduide pad en hoef je dus niet door het bloementapijt te wandelen. Onze vrijwilligers zullen hier een oogje voor in het zeil houden.”

Het Hallerbos.

Openbaar vervoer

Dankzij de samenwerking tussen stad Halle en vervoersmaatschappij De Lijn wordt het station van Halle makkelijk verbonden met het Hallerbos. Zo kan je het ene moment de hyacinten bezichtigen en enkele uren nadien iets drinken, eten of gaan winkelen in het centrum van Halle. Het stadsbestuur wil alle lokale handelaars namelijk laten meegenieten van het succes van het Hallerbos. Daarom wordt gevraagd om zoveel mogelijk de auto thuis te laten en vooral te voet, met de fiets of het openbaar vervoer af te zakken naar het festival. De Lijn legt gratis shuttlebussen in tussen het station en het Hallerbos op 16, 17, 18, 23, 24 en 30 april en op 1 mei, telkens van 9 tot 20 uur. Aan het station bieden ze van 16 april tot en met 1 mei de mogelijkheid om een gratis fiets te gebruiken.

Het succes van het Hallerbos is groot, maar Natuur en Bos kan de toeloop van toeristen momenteel aan. Toch zet het ook andere bossen elk jaar in de schijnwerpers, want het Hallerbos is natuurlijk niet het enige bos in Vlaanderen waar wilde boshyacinten bloeien. In onze regio heb je ook al prachtige paarse tapijten in onder meer het Muziekbos, Neigembos of rond de Kemmelberg. Het Hallerbos springt eruit door de grootte van het bloementapijt, want het bos is maar liefst 600 hectare groot.

Archiefbeeld. De hyacintenbus of 'shuttlebus' van het centrum van Halle naar het Hallerbos.

Het Hallerbos.