Honderdtal Ninoofse carnavalisten met 12 pompiers aanwezig in Halle om collega’s te steunen

“De eerste carnaval die in 2020 helemaal werd afgelast mag als eerste carnaval helemaal doorgaan”, klonk het in een oproep op Facebook. “Vanuit Ninove zakken we daarom af om onze kameraad-carnavalisten een hart onder de riem te steken. Met een leger aan pompiers en carnavalisten trekken we naar het station van Halle.” In totaal arriveerden zondagmiddag twaalf pompiers van Mismieësterd, Kiekebisj, De Zjieëln, Los’n Dee, De Zjiepkitten, Wel Bestetj, De Foesjelieërs, Dobbelteup, Nie Geweun en Groulek Dest aan het station. Ook een honderdtal Ninoofse carnavalisten is aanwezig om de stoet in Halle te volgen. De Ninovieters zelf mochten op 6 maart een carnavalsfeest bouwen in de binnenstad.