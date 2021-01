Hoe een twintiger voorzitter werd van de plaatselijke seniorenvereniging: “Als hun dag goed is, awel, de mijne ook”

Halle Burgemees­ter slaat mea culpa: gemeente­raad keurt onvolledig meerjaren­plan goed en dus organi­seert Halle extra zitting

8 januari Eén ontbrekende tabel in het meerjarenplan van de stad Halle heeft er voor gezorgd dat de gemeenteraadsleden donderdagavond opgetrommeld werden voor een extra zitting. “Dit is geen ramp”, benadrukte burgemeester Marc Snoeck (sp.a). Oppositiepartij N-VA was wel scherp voor de meerderheid.