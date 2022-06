Hinder verwacht in Halle door noodherstelling aan E429

Halle Volgend weekend opnieuw Braderie in Halle: “Bezoekers maken kans op een rit in de Skywatch”

Volgend weekend is het eindelijk zo ver: Braderie In Halle, wanneer we opnieuw zomerkoopjes kunnen jagen in het centrum. De winkeliers zetten vier dagen lang kraampjes buiten en dan baadt de binnenstad in een sfeer van gezelligheid, animatie en zomerse koopjes. Dit jaar voegen ze er zelfs nog een heuse klantenactie én unieke beleving aan toe. De stad Halle trakteert klanten dan weer op gratis parking.

19 juni