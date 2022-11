Heropening Albertpark wordt in Belle Epoque-stijl gevierd

Merchtem Tot zes meter steken ze boven de massa uit, maar wie zijn de Merchtemse steltenlo­pers? “Onze traditie gaat al 700 jaar mee”

De Koninklijke Steltenlopers Merchtem. Grote kans dat je ze al ergens in Vlaanderen aan het werk zag. Ze zijn niet alleen wereldberoemd in eigen land, maar ook ver daarbuiten. Ze brachten al spektakel in onder meer Shanghai, Moskou, Dubai en Osaka en voorts in zowat elk Europees land. Intussen is de vereniging Immaterieel Cultureel Erfgoed in Vlaanderen. Maar wat is het verhaal achter de spectaculaire steltenlopers? Wij gingen praten met trotse voorzitter Roger Daelemans. “Toeschouwers durven ons al eens iets te drinken geven via een een raam op de eerste verdieping.”

