Herboren reuzen vieren dit weekend mee verjaardag Confrèrie van de Vaantjesboer

Futsal eerste nationale Fits schiet RSCA Futsal naar gedeelde leiders­plaats na winst in Charleroi: “We hebben orde op zaken gesteld”

In Antwerpen liet RSCA Futsal twee weken geleden een halve steek vallen. Die steek werd dit weekend opgeraakt in Charleroi. De landskampioen won na een sterke eerste helft met 2-5. Door het onverwachte puntenverlies van Herentals in Eisden, komen de Anderlechtenaren nu samen met Antwerpen aan de leiding in eerste nationale.

25 september