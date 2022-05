Henry Mentink kiest Halle als tussenstop tijdens ‘krui-tocht’ naar Parijs: “Mooie initiatieven zoals LokaalHalle mogen meer aandacht krijgen”

HalleLokaalHalle heeft zondagnamiddag Henry Mentink ontvangen. De Nederlander is met een kruiwagen vol aarde van over de hele wereld op weg naar Parijs. Bedoeling is om daar na 45 dagen stappen aan te komen. Zijn voornaamste bedoeling: de hele aarde op de Werelderfgoedlijst laten plaatsen. “Initiatieven zoals dit in Halle zijn het waard om even halt te houden”, zegt hij.

Op 22 april is Mentink te voet vertrokken vanuit zijn Veerhuis in Varik (Gelderland). Bedoeling is dat hij op 5 juni bij UNESCO in Parijs arriveert. “Elke dag wandelen we tussen 9 en 15 uur, goed voor dagelijks zo’n tien à vijftien kilometer”, zegt hij. “De voornaamste reden is de aarde op de Werelderfgoedlijst te krijgen. Het idee hierachter is dat we grond niet meer moeten verhandelen, maar wel voor de hele aarde moeten zorgen. Dat heb ik ook zelf uitgevoerd in Varik. Twee jaar geleden ontvingen we bijna 190.000 euro aan schenkingen waardoor de grond onder mijn huis vrij kwam. Die grond heb ik weggeschonken aan een stichting die de grond nooit meer zal verkopen. Als de zon en de lucht gratis zijn, waarom de aarde dan niet? Als je geboren wordt zouden die drie zaken er voor iedereen moeten zijn, zonder dat ze door iemand geclaimd worden.”

Dat woord gaat hij nu overal prediken. “Zo hield ik op 5 mei ook al halt in Brussel”, klinkt het. “Ik werd officieel ontvangen door Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie. Aan hem kon ik het hele idee achter mijn ‘krui-tocht’ uitleggen en het sprak hem ook enorm aan. Begin volgend jaar zal ik officieel uitgenodigd worden om er verder op in te gaan. Maar eerst dus naar UNESCO, waar ik ook officieel werd uitgenodigd. Daar zal ik de buideltjes gevuld met aarde en wensen voor de aarde overhandigen.”

Maar onderweg hield Henry zondagnamiddag dus ook even halt in Halle, meer bepaald bij LokaalHalle. Een duurzame supermarkt. “Ik kwam in contact met Luc Jonckheere uit Tubeke die aan cohousing doet en daar ben ik vanavond welkom om te overnachten”, klinkt het. “En via hem kwam ik dus bij LokaalHalle terecht, een hele mooie winkel met pure producten. Tijdens mijn tocht zet ik graag initiatieven als deze in de kijker. Mooie mensen en initiatieven mogen gerust wat meer aandacht krijgen. Trek een lijn vanuit je woonplaats naar een hoofdstad in Europa en om de tien kilometer op die rechte lijn zal je wel mooie initiatieven vinden.”

“Ik ben zelf bewoner van een cohousingproject met een woongemeenschap met 23 woningen en veel gemeenschappelijke delen”, zegt Jonckheere. “En ik maak deel uit van de netwerken Samenhuizen en BelgEco. Via een Nederlandse tak van die laatste nam Henry contact met ons op. Eerst op zoek naar een slaapplek die we hem met plezier hebben aangeboden. Maar daar moesten toch iets meer rond organiseren. En zo kwam het initiatief om mensen bij elkaar te brengen en hen te informeren, terwijl we Henry steunen. Niet alleen naar Henry luisterden we, maar ook naar Trui Maes van CLT Gent. Afsluiten deden we met het zingen van een lied ter ere van de wereld, de landbouw en de kringloop van de natuur.”

