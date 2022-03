Helft van Oekraïense vluchtelingen in Halle minderjarig: “Hen allemaal naar school laten gaan kan probleem worden”

HalleDe helft van de Oekraïense vluchtelingen die momenteel in Halle opgevangen worden zijn minderjarigen. Een groot deel van hen zal hier bij een langer verblijf naar school moeten gaan. In een stad als Halle, waar er al jaren een capaciteitstekort is, kan dat binnenkort een probleem worden want het aantal vluchtelingen zal allicht alleen maar stijgen.

“De vluchtelingen uit Oekraïne arriveren met mondjesmaat in Halle”, zegt bevoegd schepen Peggy Massien (Vooruit). “Op dit moment zijn er bijna veertig mensen geregistreerd. Het gaat om gezinnen waarvan de vader meestal nog achtergebleven is in Oekraïne. Enkelen van hen, de grootste gezinnen, verblijven in doorgangswoningen van de stad. Dankzij de inzamelacties van inwoners konden we die panden bemeubelen. Een vijftal gezinnen worden wel opgevangen door particulieren.”

Buddy’s en vrijwilligers

De stad volgt de begeleiding van alle vluchtelingen op de voet. “De mensen krijgen allemaal een ‘buddy’ toegewezen die met hen bijvoorbeeld meegaat naar het stadhuis als er documenten moeten ingevuld worden”, aldus Massien. “We hebben gelukkig een grote poule van ongeveer 75 vrijwilligers die hen willen helpen. En intussen screenen we ook de panden die particulieren aanbieden. Want we willen wel zeker zijn dat de mensen die in Halle aankomen in goede omstandigheden kunnen wonen.”

Massien merkt dat er onder de vluchtelingen heel wat kinderen en jongeren zijn. En dat heeft wel gevolgen. “De helft van hen zijn minderjarig en dat is toch niet onbelangrijk want dat betekent dat zijn dus wel naar school moeten kunnen gaan”, zegt ze.

Capaciteitsprobleem

De kwestie werd intussen al besproken binnen het Lokaal Overleg Platform (LOP) voor het onderwijs in Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw. “Volgens de regels moet we hen allemaal op een termijn van zestig dagen onderwijs kunnen aanbieden”, zegt schepen van Onderwijs Dieuwertje Poté (CD&V). “Maar in een stad als Halle is dat niet eenvoudig omdat er een capaciteitsprobleem is. Het is dus moeilijk om die leerlingen in de scholen te laten instromen. Op het Lokaal Overleg Platform is al vergaderd over de kwestie met alle onderwijspartners. Er is afgesproken dat er voorlopig geen kinderen worden ingeschreven in het regulier onderwijs tot er meer richtlijnen zijn van de hogere overheid. Het moet houdbaar blijven. We hopen natuurlijk wel dat die richtlijnen er snel komen. Want de groep vluchtelingen zal de komende tijd alleen maar groter worden.”

Afstandsonderwijs

Schepen Massien zegt wel dat er momenteel nog geen acute nood is aan onderwijsplaatsen voor Oekraïense kinderen. “Voor de eerste groep jongeren is er op dit moment nog geen probleem”, zegt ze. “Van één gezin weet ik dat hun kinderen ook al in Oekraïne afstandsonderwijs volgden. Dat kan in de mate van het mogelijke ook vanuit ons land verder gezet worden.”

Maar intussen weten ze ook in Halle dus hoe de opvang verder zal verlopen. “Natuurlijk is het afwachten wat de werkelijke impact wordt”, zegt Massien. “Want Vlaanderen wil tegen 1 april 18.000 vluchtelingen opvangen. Voor Halle betekent dit dat we voor meer dan honderd personen opvang moeten vinden. Later zullen er dat zelfs 120.000 zijn voor heel Vlaanderen. Als we dat dan weer omrekenen komen we op 700 vluchtelingen die in de stad zullen verblijven. Als de helft daarvan effectief kinderen zijn stelt er zich wel een onderwijsprobleem.”

Uitwijkmogelijkheid

Een uitwijkmogelijkheid zou het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) zijn dat ook in Halle georganiseerd wordt. “Er is op dit moment wel wat OKAN-capaciteit”, zegt schepen Dieuwertje Poté. “In Lembeek zijn er ongeveer twintig plaatsen beschikbaar maar de vraag is wel of dat dit het onderwijs is dat je die kinderen wil aanbieden. Zullen de mensen terugkeren wanneer ze dat willen of kunnen? Want dan moet je hen wel een andere type onderwijs aanbieden dan aan mensen die van plan zijn om hier een nieuw leven op te bouwen. Het is logisch dat de mensen zelf dat nu nog niet weten. De oorlog in hun thuisland is nog volop aan de gang. En daarom zijn ook die richtlijnen van de hogere overheid dus zeker welkom.”