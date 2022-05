Hartsvriendin van Coco Chanel, muze van Toulouse-Lautrec en een vrouw van haar tijd. Het verhaal van Misia Sert, ‘Koningin van Parijs’: “In Halle ontmoette ze als kind de grootste artiesten”

HalleZe ontwikkelde mee het legendarische parfum Chanel N°5. De knappe verschijning was bevriend met Picasso, Renoir en andere grote kunstenaars. Haar portretten hangen nog steeds in musea over heel de wereld. 150 jaar geleden werd met Misia Sert een hele straffe vrouw geboren. Haar roots lagen in Halle maar de pianiste ontpopte zich al heel snel tot ‘Koningin van Parijs’.

Het verhaal van Misia komt aan de oppervlakte dankzij de vzw Servais. Misia Sert is namelijk de kleindochter van François Servais. Een cellovirtuoos en componist die Europa rondreisde als muzikant en in zijn thuisstad Halle een prachtige villa liet optrekken. Maar Servais mocht jammer genoeg zijn straffe kleindochter nooit ontmoeten want hij was al zes jaar overleden toen Misia in 1872 geboren werd. Ze kwam in tragische omstandigheden op de wereld. Maar die honderdvijfstigste verjaardag wordt wel feestelijk herdacht omdat de figuur van Misia vandaag nog steeds verder leeft. “Haar moeder is in het kraambed gestorven in Sint-Petersburg”, vertelt historicus Peter François van de vzw Servais. Die organisatie houdt de nagedachtenis aan Servais en zijn nakomelingen onder de aandacht. “Haar vader, de Poolse beeldhouwer Cyprien Godebski, ontfermde zich wel over haar maar hij hertrouwde later. Hij stuurde Misia verschillende keren naar Halle. Ze verbleef er soms maanden lang en liep zelfs school in de stad. Ze kreeg zo ook een stukje opvoeding mee van haar grootmoeder. De weduwe van Servais, Sophie Feygin, ontving in de Villa Servais heel wat artiesten.”

Volledig scherm De grootvader van Misia Sert is cellist en componist François Servais van wie er nog steeds een standbeeld op de Grote Markt in Halle staat. © Bart Kerckhoven

Misia kreeg van kindsaf cultuur met de paplepel ingelepeld en in Halle wende ze zo al aan het wereldje van de chique salons, de banketten en de etiquette. “In haar memoires haalt ze die tijd zelfs aan”, weet François. “Ze beschrijft het ‘grand salon’ met de Chinese muurschilderingen in de villa en de kristallen vazen op de tafel. In den AST bewaren we nog enkele van die karaffen, en ze komen perfect overeen met Misia’s beschrijving..”

Volledig scherm Eén van de salons in de Villa Servais in Halle waarvan Misia Sert de Chinese muurschilderingen beschrijft die je op de foto ziet. © Tom Vierendeels

Haar vader zou uiteindelijk naar Parijs verhuizen en ook Misia zocht haar eigen weg. Ze zat op internaat en was niet echt aan haar thuis gebonden. Al snel bleek ze wel een begenadigde pianiste te zijn. Ook zij belandde in Parijs waar ze Thadée Natanson leerde kennen, onder andere uitgever van het toonaangevende artistieke tijdschrift La Revue Blanche en een welgesteld man. “Ze was nog geen 21 jaar toen ze trouwde”, vertelt François. “En haar schoonheid viel op. Zo poseerde ze onder andere voor een affiche die de bekende schilder Toulouse-Lautrec maakte voor het kunsttijdschrift van Thadée.”

Volledig scherm Een portret van Misia Sert door Henri de Toulouse-Lautrec. © rv

Het zou niet de enige keer zijn dat Misia model stond. Zo kan je vandaag nog werk van Renoir bewonderen in de Tate Gallery in Londen met Misia als hoofdpersonage. En ook in het wereldvermaarde MET in New York hangt er een portret van Misia aan de muren. “In de literatuur is ze ooit omschreven als ‘muze, model en mecenas’”, weet François. “Ze heeft heel wat grote namen in de kunst- en cultuurwereld persoonlijk gekend. Van Renoir tot Picasso. De kunstenaars waren gek op haar en bij sommigen zijn er wel vermoedens dat er meer aan de hand was dan enkel vriendschap. Ze leidde geen liederlijk leven maar de zeden waren in die tijd misschien wel wat losser.”

Volledig scherm Misia Sert werd vaak gevraagd als model en heel wat kunstenaars beschouwden haar als een muze. © rv/privécollectie

Misia bleef trouw aan haar Thadée tot een nog grotere persmagnaat zijn zinnen op haar zette. “Ze leerde Alfred Edwards kennen die in die tijd een gigant was in de media als uitgever. Hij was onder andere eigenaar van Le Monde. Hij wilde Misia absoluut voor zich winnen en slaagde er in om Thadée ergens naar een kolenmijn in een uithoek van Europa te sturen zodat Edwards haar voor zich alleen had.”

Kapitaalkrachtig

Eén ding hadden beide mannen gemeen: ze waren kapitaalkrachtig genoeg en met dat geld sponsorde Misa op haar eigenzinnige manier de kunsten in Parijs. “Sergej Diaghilev was toen een grote naam en organiseerde in Parijs heel wat balletvoorstellingen met zijn ‘Ballets Russes’. Maar dat kostte handenvol geld. Meer dan eens dreigde het bankroet. En zo dook Diaghilev tijdens één van die voorstellingen plots op in de loge van Misia om geld te vragen nadat zijn costumier plots in staking ging terwijl een volle zaal ongeduldig zat te wachten op het begin van het spektakel. ‘Geef me tien minuten’ antwoordde Misia. Haar chauffeur bracht haar dan naar haar appartement waar ze dan 1.000 francs ging halen zodat de man betaald kon worden en de show kon doorgaan.”

Quote Op haar sterfbed heeft Coco Chanel Misia nog opgemaakt. Ze was 78 jaar toen ze stierf maar ze zag er op haar laatste reis zo nog geen vijftig jaar oud uit. Peter François, historicus

Misia maakte op de eerste rij de belle époque-periode mee die van de eeuwwisseling tot aan de Eerste Wereldoorlog niets minder dan een gouden tijdperk voor de kunsten betekende. “Ze was mee met haar tijd. Zo sprak men destijds schande van ‘Le Sacre du printemps’, een werk van Stravinsky dat nadien algemeen beschouwd werd als een meesterwerk. Misia was één van de weinigen die het wel kon plaatsen en die in die vernieuwende kunst geloofde. Het was de combinatie van haar knappe verschijning en haar passie voor de kunsten dat haar tot muze maakte van heel wat kunstenaars.”

Volledig scherm Een portret van Misia Sert door Pierre-Auguste Renoir. © rv/The National Gallery Photography

Op amoureus vlak belandde ze meer dan eens in een storm. Want Edwards ruilde haar na enkele jaren alweer in voor een andere jonge vrouw. “Ze vond dan nieuw liefdesgeluk bij de Spaanse kunstenaar José Maria Sert. Al scheidden ook hun wegen toen Sert verliefd werd op een andere kunstenares. Toen die vrouw overleed vonden ze elkaar aan het einde van hun leven zelfs nog terug. Maar Sert overleed in 1945 en dat bleek een ongelooflijk zware klap voor Misia. Vanaf dan ging het bergaf met haar.”

Hartvriendinnen voor het leven

De tweede helft van haar leven raakte ze ook bevriend met mode-ontwerpster Coco Chanel. “Ze werden hartsvriendinnen voor het leven. In die woelige periode na Sert hebben ze samen nog drugs gebruikt. En op haar sterfbed heeft Coco Chanel Misia nog opgemaakt. Ze was 78 jaar toen ze stierf maar ze zag er zo volgens wie er bij was nog geen vijftig jaar oud uit. Ze zag er van nature al veel jonger uit dan haar leeftijd. Maar Coco Chanel zorgde er voor dat ze ook op haar laatste reis ze er mooi bij lag.”

Volledig scherm Het legendarische Chanel N°5 dat Misia mee hielp ontwikkelen. © REUTERS

Misia lag ook mee aan de basis van het iconische parfum Chanel N°5. Ze ontwikkelde samen met Chanel het geurtje en er is sinds een paar jaar zelfs een parfum van Chanel dat ‘Misia’ heet.

Haar naam leeft vandaag ook nog steeds verder in de muziek van bekende componisten. “Ravel en Debussy waren twee belangrijke figuren in haar leven. Ze was voor hen ook een muze. Zo keert bij Ravel steeds de combinatie van de muzieknoten Mi, Si en La terug. Een musicoloog heeft dat bestudeerd en het kan geen toeval zijn. Het was zijn eerbetoon aan Misia.”

Vzw Servais, Villa Servais en cc ‘t Vondel organiseren organiseren op 6 juni nog een activiteit om leven en werk van Misia Sert te herdenken. In de nieuw aangelegde tuin van Villa Servais in Halle brengen radiomaakster Katharina Smets en het ensemble Revue Blanche de muzikale voorstelling ‘Misia’. De toeschouwers reizen zo even terug naar die wondere tijd in Frankrijk en België anno 1900. Tickets kunnen besteld worden via www.vondel.be.

