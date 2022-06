Halse street art-kunstwerken zijn nu ook in een fietsroute gegoten

Sinds woensdag 15 juni kan je al de muurschilderingen van bekende nationale en internationale streetartkunstenaars ontdekken tijdens een 21 kilometer lange fietstocht. Je leert zowel de artiesten als de verhalen achter de schilderingen kennen. Het gaat onder andere om ‘Play the Rabbit, free the Bird’ aan De Kazerne, de Sterrenbeelden aan het station in Halle, het Betoverende Bos aan Pacapime, de Paassoldaten aan het station in Lembeek en de Rouwruimtye op het kerkhof in Halle. Wie de route wil afleggen kan een gratis plannetje ophalen in het toerismekantoor op de Grote Markt in Halle.