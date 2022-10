Halse handelaars trakteren op animatie en acties tijdens Herfstopendeur

Zennevallei Cultuurcen­tra organise­ren eerste theater­markt: “We willen iedereen extra prikkelen”

De cultuurcentra uit de Zennevallei en de lokale toneelverenigingen slaan de handen in elkaar voor een eerste regionale theatermarkt. Die vindt plaats op zaterdag 1 oktober in de foyer van CC de Meent in Alsemberg. Spelers, regisseurs en productiemedewerkers kunnen er elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen. Het publiek maakt er kennis met het volledige theateraanbod voor het komende seizoen. “Het voorbije jaar is gebleken dat het niet altijd eenvoudig was om het publiek opnieuw naar de zalen te trekken”klinkt het bij de culturele centra. “Met deze gratis theatermarkt willen de cultuurcentra en verenigingen het publiek extra prikkelen om massaal te komen genieten van de vele boeiende toneel- en theatervoorstellingen die onze regio te bieden heeft.”

