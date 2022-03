Halse handelaars halen alles uit de kast tijdens lente opendeur

Halle REPORTAGE. Eén maand voor Carnaval Halle zien ze het in de hangars helemaal zitten: “Als code geel er op tijd komt, dan wordt het onze lievelings­kleur”

De carnavalisten in Halle willen met één groot volksfeest twee jaar coronamiserie doorspoelen. Het is wachten op code geel maar in de hangars en de stikateliers zijn ze druk in de weer om chars en kostuums af te werken. Een maand voor Carnaval Halle duiken wij één van die hangars in. “Een carnavalist is ‘ne zot’”, zegt Ambi Destrycker van HKV Schief Bezjoebert. “Je werkt zes maanden lang aan een char en kledij om er amper enkele uren mee buiten te komen. Daarvoor moet je goesting hebben.”

25 februari