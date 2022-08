Hallucinant ongeval op Bergensesteenweg in Lembeek: bromfietser ontsnapt aan twee trucks en tractor

“Die heeft poep in zijn broek..” plaatst Dumpert bij het filmpje op Facebook. Een filmpje dat op de sociale netwerksite zelf intussen al meer dan een half miljoen keer is bekeken. Op de site zelf staat de teller op 35.000 keer. De beelden zijn dan ook hallucinant. Vanuit de cabine van een vrachtwagen wordt met een smartphone gefilmd hoe een bromfietser via het fietspad een vrachtwagen wil inhalen. Dat gebeurt op de Bergensesteenweg in Lembeek, in de richting van Tubeke. Maar tijdens dat inhaalmanoeuvre wordt de bromfietser plots verrast door een tractor die uit de Veroonslinde komt. De man gaat vol in de remmen, ontsnapt aan de tractor en aan de wielen van de truck die hij aan het inhalen is. Ook de achterligger kan tijdig in de remmen gaan.