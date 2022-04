Hallerbos bloeit officieel paars (maar de toestroom van toeristen blijft nog even uit)

HalleIn Halle werd zaterdag het hyacintenfestival officieel voor geopend verklaard. Na enige vertraging staan de paarse boshyancinten weer in bloei en dat fenomeen lokt jaarlijks tienduizenden bezoekers naar het Hallerbos. Maar het echte hoogtepunt, daarvoor ga je best pas volgende week langs.

In het Hallerbos, dat meer dan 500 hectare groot is, groeien wilde hyacinten en die zorgen voor een prachtig paars tapijt nu de bloemetjes in bloei staan. Door het grillige weer van de afgelopen maanden hielden de witte bosanemonen lang de bovenhand, maar de zonnewarmte laat de paarse hyacinten nu opbloeien en dat zorgt voor een sprookjesachtig paars tafereel in het Hallerbos.

De boshyacinten zijn al in grote getale aanwezig, maar het echte hoogtepunt volgt pas volgende week. Er zijn namelijk nog veel witte bosanemonen die op bepaalde plekjes in het bos het ‘paars tapijt’ verdringen. Maar dat weerhield Vlaams minister van Natuur en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) er niet van om al eens een bezoekje te brengen aan het Hallerbos. “Het is de allereerste keer dat ik deze pracht en praal zie”, vertelt ze. “De opkomst van sociale media maakt onze fotogenieke boshyacinten populairder dan ooit. Zelfs vanuit Japan komen toeristen naar hier afgezakt.”

Door de vele kijklustigen en daarbovenop het goede weer is het moeilijk om een parkeerplaats te vinden rond het Hallerbos. Om verkeersdrukte te voorkomen heeft de stad Halle enkele maatregelen genomen. “We moedigen bezoekers aan om zoveel mogelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te komen,” aldus burgemeester Marc Snoeck (Vooruit). “Daarom zorgen we voor shuttlebussen van De Lijn tussen het station van Halle en het bos. Ook bieden we gratis huurfietsen aan. Bovendien verwachtten we nooit eerder zoveel bezoekers. Er zouden zowat 80.000 mensen uit de hele wereld afzakken naar onze stad.”

En die bezoekers vinden de talrijke hyacintentapijten in het bos helemaal geweldig. “Ik ben in Halle opgegroeid maar woon nu in Zwitserland”, vertelt Vreni Luck. “Ik wou het paars tapijt ook eens aan mijn man en kindjes laten zien. En of we onder de indruk zijn.”

Tientallen vrijwilligers en boswachters staan paraat om de bezoekers te begeleiden, te informeren en de juiste weg te wijzen. “Want de grootste bedreiging voor wilde hyacinten is dat je erop gaat staan,” legt regiobeheerder van Natuur en Bos Patrick Huvenne uit. “Als de bladeren van de hyacinten worden platgelopen, maken ze het volgende jaar geen nieuwe bol aan. De oude plant wordt dan niet vervangen door een nieuwe. Betreding drukt ook de bodem samen, waardoor het zaad niet meer kan kiemen. Dat zorgt voor kale plekken waardoor de kwetsbare hyacintentapijten op termijn helemaal zouden verdwijnen.”

