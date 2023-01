Hallenaren kunnen geld besparen met energiespaarkalender

Energie besparen is ook in 2023 essentieel en dus kan je bij de stad Halle een energiespaarkalender afhalen. De kalender is een samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant. De kalender moet inwoners motiveren om nog meer acties in te plannen om het verbruik te doen dalen en geld te besparen. De stad geeft al enkele tips prijs. “Elke maand je meterstanden noteren helpt je inzicht te krijgen in je verbruik”, is te horen. “Valt je iets op? Ga ermee aan de slag. Onderzoek bijvoorbeeld eens het energieverbruik van al je elektrische toestellen met een energiemeter. Zo spoor je snel sluipverbruikers in je woning op.”