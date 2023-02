Hallenaar tevreden over cultuuraanbod in eigen stad: “90 procent vindt investeren in cultuur belangrijk”

voetbal challenger pro league Julien Gorius (RWDM) spreekt na zijn ontslag als sportief directeur: “Zonder lokale veranke­ring vrees ik voor leefbaar­heid van deze club op lange termijn”

Het nieuws over het ontslag van Julien Gorius als sportief directeur bij RWDM enkele weken geleden sloeg in als een bom. Niet alleen bij de supporters, ook in de bestuurskamer. Voorzitter Thierry Dailly nam afstand van die beslissing, die werd genomen door eigenaar John Textor.

7 februari