Hallemaal Gelijk verwelkomt nieuwe meters en pakt uit met nieuw logo

Vlaams Belang Beersel stelt lijst open voor 5 geëngageer­de Beerse­laars zonder partijlid­kaart

Over ongeveer een jaar gaan we naar de stembus voor nieuwe gemeenteverkiezingen. In Beersel is er al enige verkiezingskoorts merkbaar, vooral doordat de plaatselijke Vlaams Belang-afdeling hun kieslijst openstelt voor vijf betrokken Beerselaars zonder partijlidmaatschap.