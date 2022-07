Halle zoekt duurzame helden

Halle Zweten en puffen, ook in Halle: gelukkig is er nu een waterspeel­tuin om af te koelen

Met temperaturen die richting 40 graden gaan is het ook in Halle zweten en puffen. De waterspeeltuin en het fonteinparkje dat eind juni werd geopend blijkt in deze temperaturen dan ook de ideale plek voor kinderen om even af te koelen. Al zal het daar dinsdag, wanneer we richting 38 graden gaan, wellicht niet zo druk zijn want momenteel is er weinig schaduw te vinden. Binnenkort wordt er nog een groot zeil geplaatst aan het grasperkje naast de fonteinen. Zelf een parasol mee nemen is ook een optie natuurlijk. Maar de kinderen die er maandagmiddag aan het ravotten waren, hebben zich vooral geamuseerd.

18 juli