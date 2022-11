Halle ziet WK Gravel 2024 helemaal zitten: “We plaatsen Zennevallei als sportieve regio op de kaart”

HalleHalle is de startplaats voor het WK Gravel in 2024. Dat werd dinsdag bekend gemaakt op een persconferentie. De Brabantse Wouden zijn het decor voor de kampioenschappen... en dan mag het Hallerbos niet ontbreken.

Organisator Golazo zal de wedstrijden organiseren in oktober 2024. De aankomst van alle wedstrijden ligt in Leuven, terwijl Halle atelkens de startplaats is. Na de start in Halle rijden de renners eerst een lus in de buurt om opnieuw langs de start te passeren. Dan gaat het via het Hallerbos en het Zoniënwoud naar het Meerdaalwoud. Het concrete parcours moet nog uitgestippeld worden en daarvoor zullen verschillende gemeenten en het Vlaams Agentschap Natuur en Bos geraadpleegd worden.

Het Halse stadsbestuur is alvast blij dat de stad startplaats zal zijn. “Met Halle als startplaats voor het WK gravel willen we de centrumfunctie van onze stad voor de regio benadrukken”, zegt burgemeester Marc Snoeck (Vooruit). “Dit evenement naar Halle halen is niet alleen zeer belangrijk voor onze stad, maar hiermee plaatsen we ook de Zennevallei en het Pajottenland als een prachtige en sportieve regio op de kaart.”

Rijke traditie

Schepen van Sport Pieter Busselot (CD&V) hoopt dat de vele toeschouwers in Halle de tijd zullen nemen om de stad te ontdekken. “De stad Halle kan terugvallen op een rijke traditie in het organiseren van sportwedstrijden”, zegt hij. “Het evenement combineert topsport met de recreatieve sport en is een ware kruisbestuiving tussen sport, lokale economie en toerisme. We kijken er naar uit om die vele sportievelingen te laten kennis maken met onze prachtige omgeving en vele bezienswaardigheden.

En ook bij de provincie Vlaams-Brabant is men tevreden dat Golazo het WK in onze provincie organiseert. “We zetten al enige tijd in op gravel als nieuwe discipline binnen het sportief fietsen”, legt bevoegd gedeputeerde Gunther Coppens (N-VA) uit. “Ondertussen hebben we diverse gravelroutes in de Brabantse kouters, het Hageland en het Pajottenland. Met dit WK zetten we dus opnieuw een stap vooruit om duidelijk te maken dat Vlaams-Brabant en sportief fietsen nagenoeg synoniemen zijn.”

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.