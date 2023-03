Halle zet in op meer verkeersveiligheid met verplaatsbare superflitspaal en GAS-boetes

Onderzoek toont aan dat Hallenaren zich in hun stad vooral onveilig voelen door onaangepast rijgedrag in het verkeer. Daarom verhoogt de stad dit voorjaar het aantal controles. Halle zet daarvoor een verplaatsbare lidar of ‘superflitspaal’ in en schrijft voortaan zelf GAS-boetes uit voor beperkte snelheidsovertredingen. “Elke week kan onze superflitspaal ergens anders in onze stad staan”, klinkt het.

Eind 2021 voerde de lokale Politiezone Zennevallei een grootschalig onderzoek uit. Dat toonde aan dat Hallenaren vooral vragen om meer veiligheid in het verkeer. Voor maar liefst 60% van de ondervraagden vormt onaangepaste snelheid het grootste onveiligheidsprobleem in hun omgeving. Ook de stadsmonitor uit 2020 geeft gelijkaardige cijfers weer: zo’n 1 op 2 van de ondervraagde Hallenaren ervaart onaangepast rijgedrag van weggebruikers als de belangrijkste reden voor onveiligheid in hun omgeving. “Al vanaf februari 2021 konden we intekenen op een project met trajectcontroles zoals Beersel en Sint-Pieters-Leeuw”, laat schepen voor Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen) weten. “Daar hebben we een hele tijd de kat uit de boom gekeken en uiteindelijk de beslissing gemaakt om er niet op in te gaan. Het probleem van hoge snelheden moet meer in onze kernen aangepakt worden, dat was dus een heel bewuste keuze.”

Superflitspaal

Maar toch moet de snelheid aangepakt worden, en daar heeft de stad intussen een oplossing voor gevonden. Om de verkeersveiligheid in en rond te stad te verhogen, wordt voortaan gebruik gemaakt van een lidar. Ook gekend als de grote, brede flitsbak die velen een ‘superflitspaal’ noemen. Alles behalve subtiel, maar het moet alle verkeer op hun - soms overdreven - snelheid wijzen in bepaalde delen van de stad. Aan de hand van een lasersysteem zal deze superflitspaal snelheidsmetingen uitvoeren en is daardoor ook perfect bruikbaar in de kleinere straatjes waar bijvoorbeeld veel sluipverkeer is.

“Het is de bedoeling om deze superflitspaal enkel in te zetten in de zones waar je maximaal 30 en 50 km/uur mag rijden”, gaat Vandenbroecke verder. “We willen met deze aanpak de boodschap geven aan al het verkeer dat je op deze plaatsen zéker de snelheid moet naleven. Elke week kan deze lidar ergens anders staan, want deze is verplaatsbaar. Hierdoor vergroot de pakkans op snelheidsovertredingen langs verschillende trajecten. Voor de datum van ingebruikname mikken we op april.”

Sinds 2021 kunnen lokale besturen in Vlaanderen GAS-boetes uitschrijven voor beperkte snelheidsovertredingen: een belangrijk hulpmiddel om de verkeersveiligheid te verhogen. Daarom gaat Halle dit voorjaar van start met het GAS 5-project. Concreet betekent dit dat in de stad voortaan GAS-boetes worden uitgeschreven bij snelheidsovertredingen van minder dan 20 km per uur. Overtredingen van meer dan 20 km per uur krijgen nog steeds strafrechtelijk gevolg.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.