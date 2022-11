Halle viert November Wereldmaand met tal van activiteiten

Sint-Pieters-Leeuw Zus Willy Sommers legt eed af als gemeente­raads­lid in Sint-Pie­ters-Leeuw

Viviane De Gieter legde deze week de eed af als gemeenteraadslid voor N-VA in Sint-Pieters-Leeuw. Ze volgt Betty Willems op die haar politieke carrière afsluit. Willems zetelde aanvankelijk in de OCMW-raad en belandde in 2018 in de gemeenteraad. Nu ze meer tijd wil vrij maken voor de familie neemt ze ontslag en volgt De Gieter haar op. Opvallende aanwezige in het publiek tijdens de eedaflegging was Willy Sommers. De zanger is de broer van Viviane en wilde dat plechtig moment absoluut niet missen. En er zat nog meer muzikaal talent in de zaal want ook Vivianes man, Dolf Hana, is actief als beroepsmuzikant. Het nieuwe gemeenteraadslid wil zich alvast inzetten voor het Vlaamse en sociale karakter van de gemeente.

