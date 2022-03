Halle tekent in op voordelige internetpakketten voor mensen met beperkt budget

Halle Logistiek mirakel achter de schermen van Carnaval Halle: “Afvalberg wordt helft kleiner dankzij 300.000 herbruikba­re bekers”

Dat we Carnaval Halle vieren zonder coronabeperkingen mag al een wonder heten maar achter de schermen van het feest voltrekt zich die dagen ook een logistiek mirakel. Ruim 300.000 herbruikbare bekers worden aan- en afgevoerd zodat alle cafébazen die dagen pinten tappen in propere bekers. En wie een rondje geeft kan zelfs een karaf bestellen. Een primeur in Vlaanderen, zo blijkt.

15 maart