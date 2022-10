Halle strijdt tegen energiearmoede en bundelt alle initiatieven online

Halle Studiebu­reau onderzoekt aanleg extra bufferbek­ken in strijd tegen waterover­last

Een studiebureau onderzoekt of de aanleg van een bufferbekken onder de parking Gooikenaar in de toekomst wateroverlast in het centrum kan voorkomen. “Het water dat overlast veroorzaakt in de Halse binnenstad is voor een groot deel afkomstig van de Ninoofsesteenweg en de Don Boscowijk”, weet de stad. “Een bufferbekken onder de parking Gooikenaar zal dus een deel van dit water opvangen waardoor het overstromingsrisico afneemt.” Om het bufferbekken te bouwen stelt de stad nu een studiebureau aan om de nodige onderzoeken uit te voeren voor tot de werken uit te voeren.

15:05