Halle stelt invoering leefstraten uit na vragen over reglement: “Toch blijft dit project het uittesten waard”

Het concept van een leefstraat is in andere steden al ingeburgerd maar voor Halle is het nieuw. In de praktijk wordt een deel van de straat tijdelijk autovrij, autoluw of parkeervrij gemaakt. In de plaats kunnen mensen er elkaar beter ontmoeten en is er ruimte voor extra groen. De bewoners van de straat hebben alles in handen. Het zijn zij die de straat moeten opgeven en zij zullen alles inrichten met de hulp van de stad. Niet alle straten zullen in aanmerking komen. Zo kan het niet in belangrijke doorgangswegen of straten waar openbaar vervoer door rijdt. Een leefstraat kan ook enkel ingericht worden in straten waar maximum 50 kilometer per uur mag gereden worden.