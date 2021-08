Halle opnieuw getroffen door wateroverlast: beelden tonen ondergelopen straten

Voor de derde keer deze zomer kreeg Halle de volle laag als het gaat om wateroverlast. Ook op 4 en 15 juli zagen we een vrijwel exacte situatie als afgelopen nacht. Weerstation in Halle mat 19,5 mm maar een beetje verder in Halle bedroeg het tot lokaal 45 mm. Een ondergelopen Basiliekstraat, winkels en straten: het wordt stilaan een beeld om gewend aan te raken. In een mum van tijd stond het stad zaterdagavond nog maar eens onder water. Winkeluitbaters beschikken al standaard over zandzakjes en schotten voor aan de voordeur, maar dat is vaak niet voldoende. Veel uitbaters stellen ze elke avond preventief op, anderen gaan met een bang hartje slapen, hopend dat het niet zal regenen.