Halle opent Oekraïneklasje voor oorlogsvluchtelingen

Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw pleegden overleg over hoe het onderwijs voor de vluchtelingen best georganiseerd moest worden. Zo wordt er in elke gemeente een Oekraïneklas georganiseerd waar vrijwilligers dan les geven aan de kinderen. In Halle is het klasje ingericht op het Sancta Maria-instituut in de deelgemeente Lembeek. Daar werd eerder al een OKAN-klas voorzien in het kader van Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen. Het Oekraïneklasje startte deze week met zeven kinderen in Lembeek. Dat cijfer zal allicht nog stijgen. Eerder werd ook al in Beersel een klasje geopend in de basisschool De Springveer in Alsemberg.