Halle neemt maatregelen op en rond begraafplaatsen

Op en rond de begraafplaatsen in Groot-Halle geldt tijdens de Allerheiligenperiode opnieuw een aangepaste regeling. De stad neemt enkele maatregelen om alles in goede banen te leiden. De begraafplaatsen zijn alle dagen open van zonsopgang tot zonsondergang. Op 1 en 2 november is het niet toegelaten om grafzerken op te knappen of schoon te maken. Planten en bloemen staan enkel op de grafzerk. Het is niet toegelaten bloemen en planten te plaatsen of in te graven voor of rond het graf. De stad verwijdert zelf in de loop van december alle verwelkte planten en bloemen. Op 1 november wordt de Mimosastraat in Lembeek éénrichting van Prinsenbos naar Kerkhofdreef en parkeervrij. Eglantierstraat en Krokusstraat wordt ook eenrichting van Bergensesteenweg naar Mimosastraat met een parkeerverbod langs 1 zijde. In Essenbeek is er een parkeerverbod aan de Kleemstraat langs één kant. In Buizingen geldt er een parkeerverbod op de Kerkhoflaan langs één zijde. In het centrum van Halle worden de Jean Jacminstraat en de Hollestraat tijdelijk eenrichting.