Halle koopt oud notariaat in stadscentrum: “Interessant voor toekomstplannen”

Huizingen Hitmachine Lou Deprijck stelt nieuwe cd voor in Huizingen dankzij tuk tuk van Luc Wauters: “Banden aangehaald door bezoekje met Thaïse taxi”

Lou Deprijck (76)stelt vrijdag in Huizingen een nieuwe cd voor. De man achter wereldhits als ‘Kingston Kingston’ en ‘Ca Plane Pour Moi’ verkocht miljoenen platen en stond al even niet meer op een podium. Tot Huizingenaar Luc Wauters hem in Lessen opzocht met een Thaise taxi. Hij kreeg Lou zover om er nog eens in te vliegen. En wat blijkt? Het optreden is nog maar de aanzet van een drukke zomer.

21 april