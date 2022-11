Halle herdenkt Wapenstilstand met fakkeltocht in drie deelgemeenten

In de drie deelgemeenten van Halle wordt op 11 november Wapenstilstand herdacht. Vrijdag starten de plechtigheden in Lembeek met een fakkeltocht die start om 10.55 uur aan de Sint-Veroonskerk naar het Heldenmonument. Om 11 uur arriveert ook een herinneringsfakkel uit Tubeke en gaat het richting Grote Markt in Halle. In Halle is er om 12.30 uur een samenkomst aan de hoek van de Beestenmarkt met de Maandagmarkt. Via de Basiliekstraat gaat het naar het Albertpark waar er om 12.45 uur een huldebetoon is aan het monument van de gesneuvelden. In Buizingen zal de herrineringsfakkel om 13.30 uur arriveren.