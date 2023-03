Halle hangt op Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie unieke vlag uit

Laatste carnavalis­ten verlieten dinsdagoch­tend de feestplei­nen: politie verhinder­de dat jongeren in kanaal sprongen

Carnaval Halle zit er sinds dinsdagochtend 6 uur op. Tienduizenden mensen zakten de afgelopen dagen af naar de Halse binnenstad om te feesten en te genieten van de prachtige stoeten en de feestjes in de cafés of op de verschillende feestpleinen. De laatste nacht verliep net als zondagnacht rustig, met weinig arrestaties of mensen die medische zorgen nodig hadden. Wel opvallend: er kon verhinderd worden dat enkele jongeren in het kanaal sprongen terwijl ook een bril uit een rioolputje werd gered.