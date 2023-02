Halle en JAC lanceren podcast rond welzijn bij jongeren

Halle Harmonie en fanfare serveerden filmmuziek in 't Vondel

De Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia en de Koninklijke Sint-Martinusfanfare van Halle stonden voor de tweede keer samen op het podium. Deze keer vulden ze CC’t Vondel met een concert vol filmmuziek. James Bond, Kuifje, Ratatouille, Tarzan en andere helden waren van de partij. Blikvangers in het tweede deel waren Guardians of the Galaxy, fragmenten uit de musical Daens van Dirk Brossé en Atlas van Coldplay. De Pirates of the Caribbean zorgden voor een stevige afsluiter. Voor de gelegenheid stond het vijftigkoppige orkest onder leiding van gastdirigent Jan Huysentruyt. Beide verenigingen zijn binnenkort opnieuw te horen tijdens de aperitiefconcerten op de Grote Markt van Halle: de fanfare op zondag 14 mei om 11 uur en de harmonie op zaterdag 27 mei om 19 uur. Wie graag wil meespelen, kan contact nemen via info@khhalle.be en sintmartinusfanfare@hotmail.com.

7 februari