Halle beschermt 33 extra winkels met waterschotten, maar handelaars zien hun klanten liever niet weghollen voor het water tijdens regenbui: komt er een definitieve oplossing?

Halle Hartsvrien­din van Coco Chanel, muze van Toulouse-Lau­trec en een vrouw van haar tijd. Het verhaal van Misia Sert, ‘Koningin van Parijs’: “In Halle ontmoette ze als kind de grootste artiesten”

Ze ontwikkelde mee het legendarische parfum Chanel N°5. De knappe verschijning was bevriend met Picasso, Renoir en andere grote kunstenaars. Haar portretten hangen nog steeds in musea over heel de wereld. 150 jaar geleden werd met Misia Sert een hele straffe vrouw geboren. Haar roots lagen in Halle maar de pianiste ontpopte zich al heel snel tot ‘Koningin van Parijs’.

28 mei