Halle ‘Benefiest’ voor hulporganisaties Oekraïne in ‘t Vondel

Op donderdag 12 mei is er tijdens Benefiest zoals het evenement gedoopt werd in CC ’t Vondel een optreden van Gabriel Rios gepland en nadien is er een feestje met dj Johnsen ’n Johnsen. Op vrijdag 13 mei is er om 20 uur in ’t Vondel een hele avond lang muziek met dj’s en optredens. DJ Juicy, Girucu, Pardon Service, DJ Lively Sound, Pablo Discobar en Soulshakers staan dan op de affiche. CC ‘t Vondel, Toernee Mondi’alle, Integratieraad Halle, Stros Halle, Dienst Gelijke kansen zijn de initiatiefnemers. Kaarten kosten 10 euro op vrijdag en 25 euro op donderdag. Info en tickets op www.vondel.be/benefiest.