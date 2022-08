Half voetbalveld aan grasland opgebrand rond Malakofftoren: “Al langer problemen met kampvuurtjes en barbecues”

Beersel Nieuwe Gordel­cross moet veldrijden centraal zetten tijdens De Gordel

Op zondag 4 september kan je opnieuw deelnemen aan De Gordel, die het groene en Vlaamse karakter van de Rand in de verf zet. Nieuw dit jaar is de Gordelcross in het Provinciedomein van Huizingen, waar zowel jong als oud kan deelnemen aan initiaties onder leiding van voormalig kampioen Paul Herygers. Maar ook heel wat andere profs tekenden al aanwezig.

18 augustus