Halattraction stelt nieuwe carnavalaffiche voor

Lennik Vrouw plundert rekeningen van haar bejaarde moeder: “Ze beschouwde het duidelijk als een schenking”

Een vrouw uit Lennik die de rekeningen van haar eigen bejaarde moeder plunderde, is veroordeeld tot 8 maanden cel. De vrouw was door de vrederechter aangesteld als bewindvoerder over de goederen van haar moeder, omdat die in een bejaardentehuis woonde, maar verrijkte daarmee zichzelf.

6 februari