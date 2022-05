Grootste springkastelendorp van Europa komt naar Halle

Zennevallei Tachtig­plus­sers in de Zenneval­lei krijgen binnenkort boostervac­cin

Vanaf 1 juni krijgen alle tachtigplussers in de Zennevallei de kans om een tweede boostervaccin tegen het coronavirus te krijgen. De uitnodigingen zijn intussen onderweg en worden ten laatste op maandag 23 mei in de brievenbussen verwacht. “De ruim 5600 boostervaccinaties worden gepland tussen woensdag 1 juni en vrijdag 17 juni en verlopen uitsluitend op afspraak”, laat de stad Halle weten. “Tachtigplussers die in een woonzorgcentrum verblijven zullen via een collectief vaccinatiemoment in het woonzorgcentrum gevaccineerd worden en krijgen dus geen persoonlijke uitnodigingsbrief voor het vaccinatiecentrum.”

19 mei