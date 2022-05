Groene long wordt belevingspark: herinrichting Albertpark start volgende week

HalleVanaf deze zomer zal het Albertpark in het centrum van Halle er helemaal anders uitzien. Volgende week start een aannemer met de herinrichting van de groene long van de stad. Het 125 jaar oude park zal in de toekomst ook een plek worden waar zelfs ruimte is voor culturele evenementen.

Het Albertpark bestaat net dit jaar 125 jaar en dus wilde het stadsbestuur in het jubileumjaar de groene zone een make over geven. De voorbije maanden werden alle oude en zieke bomen al gerooid. Vanaf 30 mei kan dan de tweede fase starten en dat is de eigenlijke herinrichting van het park.

De paden in het park blijven behouden maar zullen binnen een paar maanden wit kleuren. Er wordt namelijk gekozen voor klakgesteente als verharding omdat het goed waterdoorlatend werkt. “Het gaat trouwens om dezelfde halfverharding aan het Zennepad ter hoogte van de Leide. Zo verkrijgen we ook uniformiteit in het Landschapspark”, zegt schepen van Openbaar Groen Bram Vandenbroecke (Groen). De vernieuwing van het Albertpark past in dat project. Het Landschapspark moet op termijn een langgerekt groen lingt vormen op de oevers van de Zenne.

Volledig scherm Arbeiders van de stad halen deze week nog beplanting weg voor dan de grote werken starten. © Bart Kerckhoven

De bomen die werden gekapt worden vervangen door nieuwe, streekeigen en gezonde exemplaren. “Na de uitvoering van alle infrastructuurwerken zal de eigen uitvoeringsdienst de borders langs de Zenne en de Parklaan aanplanten”, zegt Vandenbroecke.

Het park zal in de toekomst meer zijn dan enkel een plek waar je tussen het groen kan wandelen of uitrusten. “Ter hoogte van de bibliotheek krijgt het park een uitnodigend inkomplein voor kleine culturele evenementen, een pop-upinitiatief of een markt”, vertelt Vandenbroecke. “Betonverharding zorgt er wel voor dat de ondergrond daarbij niet wordt beschadigd. Ook het parkmeubilair wordt vernieuwd. Er komen nieuwe zitbanken en nieuwe fietsbeugels ter hoogte van de Basiliekstraat. Ook zorgen we voor vernieuwde verlichting met extra lichtpunten.” De stad wil zo de beleving in het park verhogen en ook de veiligheid verbeteren.

Volledig scherm Zo zal het Albertpark er na de herinrichting uitzien. © rv

De beelden en monumenten in het park blijven overeind. Ook de koloniale beelden die voor controverse zorgden worden niet weggehaald maar krijgen duiding en worden anders ingekleed. Zo wordt Lepold II van zijn sokkel gehaald. En het beeld ‘Hulde aan de pioniers’ zal helemaal opgaan in de natuur en ovwoekerd worden door klimop. Als de werken volgens plan verlopen zal het nieuwe park eind juli klaar zijn. Dat is onder voorbehoud van de voorraad staal en hout dat ter beschikking zal zijn. Het staal wordt onder andere gebruikt voor de onderstellen van de zitbanken. De stad voorziet 509.000 euro voor de heraanleg van het park. De Vlaamse overheid heeft een subsidie van 300.000 euro toegekend en de provincie Vlaams-Brabant zette ook al 50.000 euro opzij.

