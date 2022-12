Groene gevels moet binnenstad aantrekkelijker maken

Drogenbos Wie elektri­sche fiets koopt krijgt premie in Drogenbos

Inwoners van Drogenbos krijgen voortaan een premie als ze een elektrische fiets aankopen. Ook de aankoop van een bakfiets of een elektrische bakfiets komt in aanmerking voor een subsidie van maximum 250 euro per gekochte fiets. Een gezin kan de premie één keer per drie jaar aanvragen. In het verleden organiseerde Drogenbos al twee keer een groepsaankoop van elektrische fietsen. Door corona viel die actie vorige keer in het water. Door voor een premie te kiezen hoopt de gemeente alvast nog meer inwoners op de fiets te krijgen. Je moet de premie wel zelf aanvragen. Meer info via de website van de gemeente.

28 november