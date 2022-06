Gratis wifi voor bezoekers van stadsgebouwen

Er is een nieuw wifiportaal geïnstalleerd. Wie er van gebruik wil maken kiest voor het wifinetwerk ‘Stad-Halle-Gast’. Vervolgens kan je jouw e-mailadres ingeven en ontvang je een paswoord en een link om je aan te melden. Het kan ook door een mobiel nummer in te geven, waarna je een gebruikersnaam, paswoord en aanmeldlink ontvangt. Het nieuwe wifiportaal werkt in alle stadsgebouwen en is dus onder andere ook geldig aan het onthaal in het stadhuis of voor de studenten in de blokspot in JC De Kazerne. Je hoeft je maar één keer te registreren, daarna geeft elke aanmelding recht op 8 uur gratis wifi.