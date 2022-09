Gooikse Pijl start zondag in Halle: Monseigneur Senciestraat even onbereikbaar

Halle Scherpe geurhinder wellicht afkomst van de landbouw

Begin vorige week namen heel wat Hallenaren een scherpe geur waar. Op verschillende tijdstippen gespreid over maandag en dinsdag melden inwoners van de verschillende deelgemeenten dat ze een vieze geur roken. Sommigen hadden het over een chemische geur, anderen spraken over de geur van mest. Daardoor ontstond ongerustheid maar ondanks het feit dat er op sociale media druk gespeculeerd werd waren de hulpdiensten niet eens op de hoogte. “We hebben één oproep gekregen dinsdagnamiddag omstreeks 13.30 uur uit de Zavelstraat in Essenbeek”, laat woordvoerder Alain Habils van de brandweerzone Vlaams-Brabant West weten. “Onze ploegen voerden ter plaatse metingen uit maar konden niets vast stellen. Wellicht was de geurhinder afkomstig van de landbouw aangezien heel wat landbouwers die dagen mest uitrijden. Maar het verbaast ons dat er zoveel andere mensen zich ongerust maakten. Als iemand iets verdachts ruikt belt hij of zij best 112. Zeker als het om chemische geuren gaat kan men het maar beter even laten controleren.

