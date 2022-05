Gooi de benen los in Halle: Project C. zet mensen aan het dansen met De Halse Dansvertelling

Halle Senioren­ver­e­ni­ging kan na twee jaar nog eens feesten in ‘t Von­del

Seniorenvereniging S-Plus Bond Achilles Van Acker kon na een gedwongen coronapauze van twee jaar nog eens een feest organiseren in ’t Vondel. 350 senioren uit Halle en omgeving zakten af naar het cultureel centrum. “Dat is bijna evenveel als in 2019, toen we ruim 400 senioren mochten ontvangen”, zegt voorzitter Arno Pirolo. “We zijn dan ook zeer tevreden met deze opkomst voor zanger Guy Neve en Les Folles de Gand. Met deze activiteiten willen we als vereniging blijven vechten tegen de vereenzaming van onze Halse senioren. Na twee jaar corona is dit alles behalve een makkelijke opgave, maar we zijn zeker vastberaden om door te zetten.”

14 mei